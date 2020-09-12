فتاة تقطع يدها بمنشار طمعا في الحصول على تأمين بمليون يورو

كل الوطن – وكالات: قامت فتاة في سلوفينيا تبلغ من العمر 22 عاما، بقطع ذراعها بمنشار للحصول على بوليصات تأمين بمبلغ يزيد عن مليون يورو.

وأفادت ABC News، بأن فتاة تدعى جوليا أدليسيش وافقت على قطع يدها اليسرى فوق الرسغ، وفعلت ذلك مع صديقها في أوائل عام 2019.

وفي المستشفى زعمت الفتاة بأنها أصيبت أثناء قيامها بنشر فروع شجرة. في الوقت نفسه، لم تأخذ الفتاة وصديقها، اليد المقطوعة معهما لكي يصبح من المستحيل خياطتها ولكي تصبح يوليا معاقة بشكل لا رجعة فيه. وبذلك تتمكن من الحصول على التعويضات من خمس شركات تأمين، كانت قد وقعت معها عقودا حول ذلك في 2018.

وكان من المفترض أن تحصل الفتاة على نصف التأمين على الفور، والباقي على دفعات شهرية منتظمة. لكن النيابة العامة اكتشفت، أنه قبل أيام قليلة من الحادث بحث صديق يوليا في الإنترنت عن معلومات حول كيفية عمل الأيدي الاصطناعية، وهو دليل إضافي على أنهم فعلوا ذلك عن قصد.

في المحاكمة، أعلنت الفتاة براءتها، قائلة إنها لم تقطع يدها عن قصد، وأن “لا أحد يريد أن يصاب بالإعاقة. لقد دمر شبابي. لقد فقدت ذراعي وعمري 20 عاما”.

لكن المحكمة أدانت يوليا بمحاولة الاحتيال على شركات التأمين، وحكمت عليها بالسجن لمدة عامين، وعلى صديقها بالسجن ثلاث سنوات.

المصدر: لينتا رو