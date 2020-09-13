تسجيل الدخول
» » وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من إمكانية إغلاق كامل

وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من إمكانية إغلاق كامل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من إمكانية إغلاق كامل

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 650 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، محذرة من إمكانية الإغلاق التام للأراضي الفلسطينية إذا انتشر الوباء في معظم المحافظات.

وأضافت الكيلة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، أنه تم تسجيل 191 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن 5 من الوفيات الست سجلت في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة.

اقرأ أيضا...

وتوزعت غالبية الإصابات الجديدة بين محافظات الضفة، ورصدت 88 منها في القطاع، وأشارت الكيلة إلى عدم ورود معطيات جديدة حول الحالة الوبائية في مدينة القدس.

وبلغت نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة أن هناك 36 مريضا يعالجون في غرف العناية المركزة، بينهم 11 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت: “إذا أصبحت معظم المحافظات موبوءة بنسبة معينة سنذهب للإغلاق الكامل”.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395508

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.