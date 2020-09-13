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مدرس سعودي يعلّم تلامذته عن بعد خلال خضوعه لغسيل الكلية – فيديو

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مدرس سعودي يعلّم تلامذته عن بعد خلال خضوعه لغسيل الكلية – فيديو

كل الوطن – الرياض: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلم سعودي يعلم تلامذته عن بعد عبر الإنترنت، تعاطفا واسعا وإشادة بحرصه على طلابه، رغم وجوده في المستشفى لجلسة غسيل كلوي.

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ويظهر في الفيديو المعلم مستلقيا على سرير في المستشفى تحيط به أجهزة طبية، بينما يمسك هاتفه الجوال، ويطلب من تلامذته الذين يشاهدونه في بث مباشر على ما يبدو، حل تمارين تدريبية في الكتاب المدرسي على أن يدققها هو يوم الأحد المقبل.

وقال مدونون سعوديون إن “المعلم يعيش ويعمل في محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، وكان يخضع لجلسة غسيل كلوي، عندما تم تصويره خلال تواصله مع طلابه”.

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التعليم إلى تكريم المعلم لتفانيه في أداء واجبه.

المصدر: “وكالات”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395523

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