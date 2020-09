اعتقال ماكغريغور في فرنسا بتهمة اعتداء جنسي (صور)

كل الوطن – وكالات: اعتقلت الشرطة بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA في وزنين مختلفين سابقا الإيرلندي كونور ماكغريغور في جزيرة كورس الفرنسية، بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي.

ولم تقدم الشرطة معلومات تفصيلية عن الحادثة، ولكنها أكدت أن الشكوى ضد ماكغريغور تم تقديمها في الـ10 من سبتمبر الجاري عندما كان النجم الإيرلندي يقضي إجازته على الجزيرة الفرنسية.

وأطلق سراح ماكغريغور بعد التحقيق معه، حيث أنكر التهمة الموجهة إليه، بينما يستمر المحققون بالتحري عن الحادثة.

Conor McGregor was arrested in France after allegations of sexual assault and indecent exposure, per @TMZ



He has since been released after questioning. pic.twitter.com/h7To7Ng77Q