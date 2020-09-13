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اعتقال ماكغريغور في فرنسا بتهمة اعتداء جنسي (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
اعتقال ماكغريغور في فرنسا بتهمة اعتداء جنسي (صور)

كل الوطن – وكالات: اعتقلت الشرطة بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA في وزنين مختلفين سابقا الإيرلندي كونور ماكغريغور في جزيرة كورس الفرنسية، بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي.

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ولم تقدم الشرطة معلومات تفصيلية عن الحادثة، ولكنها أكدت أن الشكوى ضد ماكغريغور تم تقديمها في الـ10 من سبتمبر الجاري عندما كان النجم الإيرلندي يقضي إجازته على الجزيرة الفرنسية.

وأطلق سراح ماكغريغور بعد التحقيق معه، حيث أنكر التهمة الموجهة إليه، بينما يستمر المحققون بالتحري عن الحادثة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسلط الضوء فيها على ماكغريغور بتهمة التحرش الجنسي.

يذكر أن ماكغريغور، البالغ من العمر 32 عاما، أعلن في الـ7 من يونيو 2020، وضع حد لمسيرته الاحترافية وذلك للمرة الثالثة.

المصدر: تاس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395526

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