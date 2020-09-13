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إيطاليا.. كاميرا تكشف جريمة اغتصاب جماعي لفتاتين بريطانيتين

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
إيطاليا.. كاميرا تكشف جريمة اغتصاب جماعي لفتاتين بريطانيتين

كل الوطن – وكالات: أعلنت الشرطة الإيطالية يوم السبت، توقيف 4 رجال في إطار تحقيق في اغتصاب جماعي لقاصرتين بريطانيتين.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن الفتاتين تعرضتا ليل 8 سبتمبر الجاري للاغتصاب مرات عديدة خلال سهرة أقيمت في فيلا على بعد 30 كيلومترا جنوب مدينة ماتيرا.

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ونشرت الشرطة الإيطالية تسجيلا لإحدى كاميرات المراقبة في الفيلا، أظهر عددا من الرجال وهم يجرّون إحدى الفتاتين، حيث كان هذا المقطع أحد الأدلة التي قادت إلى القبض على المتهمين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الفتاتين تعرضتا للضرب قبل أن يغتصبهما أكثر من شخص، فيما قال محاميهما جوزبي راغو، إن العنف المرتكب ضدهما “غير مسبوق”.

المصدر: “ديلي ميل”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395529

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