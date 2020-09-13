“الكهرباء” تجمع 1.3 مليار دولار في أول إصدار سعودي “للصكوك الخضراء”

كل الوطن – الرياض: نجحت الشركة السعودية للكهرباء، أكبر مرفق خدمة كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمصنفة ائتمانيا بدرجة A- / A- / A2 من وكالات التصنيف الائتماني الدولية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز على التوالي، في أتمام الأكتتاب في أول اصدار للصكوك الخضراء في المملكة العربية السعودية، ونجحت الشركة في الإصدار الأول مزدوج الشريحة بصيغة RegS مقسمة على شريحتين، بآجال استحقاق 5، 10 سنوات، وبقيمة 650 مليون دولار أمريكي لكل منهما (أي ما يعادل 2,438 مليون ريال سعودي).

وكانت الشركة قد أعلنت في يوم الأربعاء، 9 سبتمبر 2020م، عن عزمها على عقد لقاءات هاتفية مع المستثمرين استعداداً لطرح صكوك دولية خضراء محتمل.

وعقب حملة ترويجية افتراضية حظيت بحضور قوي من كبار المستثمرين الدوليين في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتخللها تنظيم مؤتمر هاتفي عالمي شارك به أكثر من 70 مستثمر من مستثمري العائد الثابت، حيث تم تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحات استراتيجية الاستدامة للشركة ومواصفات الصكوك الخضراء المتوقع طرحها.

وتم الاعلان عن بدء طرح الأصدار يوم الخميس 10/09/2020 وتم الانتهاء بنجاح من اصدار الشركة من الصكوك الخضراء بنفس اليوم وبنسبة تغطية قاربت 4 مرات وسجل طلبات من أكثر من 267 مستثمر تخطت قيمتها 5.2 مليار دولار أمريكي وذلك من مؤسسات مالية دولية في أكثر من 22 دولة في أسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

إضافة لكون الاصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة، يعد هذا الاصدار بقيمة 1.3 مليار دولار أول إصدار لصكوك خضراء من المملكة العربية السعودية في الأسواق الدولية وكما يعد أيضاً أكبر اصدار صكوك خضراء يصدر من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام على الأطلاق.

وفي ضوء الطروحات العديدة من أدوات الدين من العديد من المصدرين من الأسواق الناشئة وكذلك دول الشرق الأوسط حالياً، استطاعت الشركة السعودية للكهرباء جذب الزخم المطلوب وتنمية شهية المستثمرين نحو الإصدار كونه من فئة الصكوك الخضراء، وهو ما جذب فئة جديدة من مستثمري الاستثمار المستدام. هذا وقد مكن ذلك الشركة من تسعير الصكوك الخضراء داخل منحني العائد للشركة بحوالي 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي، وبفارق 11، 15 نقطة أساس فقط من العائد الاسترشادي على الصكوك السيادية للمملكة العربية السعودية لنفس أجال الاستحقاق، حيث تم تسعير شريحة الـ 5 سنوات بـفارق 140 نقطة اساس عن منحني متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap) وتم تسعير شريحة الـ 10 سنوات بـفارق 170 نقطة أساس عن منحني متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap).

وبذلك يبلغ عائد الصكوك، معدل 1.74% عائد ثابت لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، وعائد ثابت بمعدل 2.413% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات، وبهذا تعد هذه الصكوك الخضراء، التمويل الأقل تكلفة على الاطلاق منذ بدء اصدار الصكوك في الأسواق الدولية.

وعلق فهد السديري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء على الإصدار الناجح للشركة من الصكوك الاسلامية قائلا: “نحن سعداء بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء مؤكدا أن طرح ذلك الإصدار يأتي متسقاً مع استراتيجة الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية و أنه يدعم تطلعات الشركة لتمويل مشاريعها عبر حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة، مشيرا الى ان الطرح جذب اكثر من 267 مستثمرا دوليا في 22 دولة حول العالم ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد الوطني والشركات السعودية “.