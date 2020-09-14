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رئيس الوزراء اليوناني: مستعد للقاء أردوغان إن انحسر التوتر

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
رئيس الوزراء اليوناني: مستعد للقاء أردوغان إن انحسر التوتر

كل الوطن   – وكالات  :    أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس استعداده للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حال انحسار التوتر بين البلدين.

واعتبر ميتسوتاكيس أن عودة سفينة التنقيب التركية “الريس عروج” إلى ميناء أنطاليا “خطوة إيجابية”، وأنه مستعد للدخول في محادثات حول قضايا التنقيب في شرق المتوسط مع تركيا.

وحول برنامج التسليح الذي أعلن عنه ميتسوتاكيس السبت، أشار إلى أن الصفقة المتعلقة بشراء المقاتلات الفرنسية ستوقع عام 2021، على أن تستكمل مطلع 2022.

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وأضاف: “لن ندخل في سباق تسليح، ولن تتكرر الأخطاء السابقة بخصوص الدفاع”.

ونفى ميتسوتاكيس وجود خطوات لتسليح الجزر اليونانية، قائلا: “هذا الموضوع لم يناقش في المحادثات الاستكشافية ولن يناقش”.

المصدر: وكالة الأناضول

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395548

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