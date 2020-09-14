أطعمة تزيد مستويات فيتامين (د) في الجسم!

كل الوطن – وكالات: يعد فيتامين (د) مهم حقا لنا، لأنه يساعد أجسامنا على امتصاص الكالسيوم، ويدعم صحة الأسنان والعظام، كما أنه ضروري للمناعة وحركة العضلات.

وتحدث موقع “إكسبريس” إلى روب هوبسون، مستشار التغذية بشركة Flora، لمعرفة كيفية الحصول على ما يكفي من فيتامين (د).

– لماذا نحتاج فيتامين د؟

قال هوبسون: “نقص فيتامين (د) يؤثر على 13٪ من سكان العالم. ويمكن أن تشمل الأعراض الخفيفة ضعف العضلات والتعب. وقد يؤدي أيضا إلى الاكتئاب وآلام العضلات وآلام العظام والالتهابات المتكررة. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب الكساح لدى الأطفال الصغار وتلين العظام لدى البالغين، وخاصة أولئك الذين يخضعون للرعاية أو الذين يقضون الكثير من الوقت في الداخل”.

وتساعد أشعة الشمس أجسامنا على إنتاج فيتامين (د)، ولكن معظمنا لا يظل في الهواء الطلق لفترة كافية للحصول على قدر كاف من أشعة الشمس.

وإذا كنت تعزل نفسك في المنزل، في ظل جائحة كورونا، فستحتاج إلى استكمال نظامك الغذائي بمنتجات تحتوي على فيتامين (د).

– كيفية زيادة تناول فيتامين (د)

توصي هيئة الصحة العامة في إنجلترا الجميع بتناول مكمل يومي يوفر 10 ميكروغرامات من فيتامين (د).

ومع ذلك، يقترح هوبسون الحصول على فيتامين (د) من خلال نظامك الغذائي. وهذا ما عليك تناوله:

– البيض

ينصح السيد هوبسون أن تبدأ يومك بالبيض. وقال: “صفار البيض مصدر كبير لفيتامين (د)، لذا ابدأ يومك بالبيض على الإفطار. والدجاج الذي يحصل على ضوء الشمس ينتج فيتامين (د) في بيضه، أكثر من الأنواع التي تبقى في الداخل، لذا تأكد من اختيار الأصناف جيدا”.

– الأطعمة المدعمة

تحتوي الأطعمة المدعمة على عناصر مغذية مضافة إليها، لا توجد بشكل طبيعي في الطعام، مثل FLORA ProActiv.

وأوضح هوبسون: “بما أن العديد من الأطعمة لا تحتوي بشكل طبيعي على مستويات عالية من فيتامين (د)، يمكن إضافة عنصر غذائي في عملية تعرف باسم التحصين. والفروق النباتية هي مثال على ذلك، مثل FLORA ProActiv. ويوفر 15 غراما فقط 22٪ من القيمة المرجعية للعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أنه يدعم مستويات الكوليسترول الصحية”.

– السمك

تعتبر الأسماك الزيتية طريقة رائعة أخرى للحصول على فيتامين (د).

وأوضح هوبسون: “المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون المعلب أو الطازج، من أغنى مصادر الغذاء الطبيعي بفيتامين (د).

– الفطر

قال هوبسون: “بالنسبة للنباتيين على وجه الخصوص، يعتبر الفطر من بين المصادر النباتية الوحيدة تماما لفيتامين (د). وعندما ينمو تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، فإنه يصنع فيتامين (د) الخاص به – مثل البشر”.

المصدر: إكسبريس