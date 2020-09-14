الشركة الأم لـ”تيك توك” تختار كونسورتيوم “أوراكل” لبيعه التطبيق في الولايات المتحدة

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر مطلع بأن “بايت دانس” الشركة الصينية الأم لتطبيق “تيك توك”، اختارت كونسورتيوم بقيادة شركة “أوراكل” لبيعه عمليات التطبيق في الولايات المتحدة.

وتجري “بايت دانس” مفاوضات لبيع عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة منذ أن هددها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر التطبيق إذا لم يتم بيعها لمشترين محليين بحلول 15 سبتمبر.

ولإنجاز الصفقة المفترضة ستحتاج “بايت دانس” لموافقة الحكومتين الأمريكية والصينية.

وكانت “مايكروسوفت” أعلنت في وقت سابق يوم الأحد أن “بايت دانس” أبلغتها برفضها بيع “تيك توك” لها.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية أن “بايت دانس” لا تنوي بيع الخوارزميات الخاصة بالتطبيق لأي شركة أمريكية، وأنها أخبرت السلطات الأمريكية والمشترين المحتملين بقرارها هذا.

المصدر: رويترز