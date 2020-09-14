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كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة

كل الوطن – الرياض: في حادثة نادرة وثقت ناشطة سعودية تدعى شوق الدويني، احتفالها وأطفالها بعقد قران زوجها على الثانية، ونشرت مقطع فيديو على صفحتها في “تويتر”.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه وهي تحتفل وتقدم له هدايا وورود.

وقد لقي الفيديو ردود أفعال متباينة ما بين الإشادة والاستغراب.

المصدر: تويتر

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395563

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