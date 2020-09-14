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تأكيد إصابة 5 نواب في مجلس الأمة الكويتي بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
تأكيد إصابة 5 نواب في مجلس الأمة الكويتي بكورونا

كل الوطن – وكالات: أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الاثنين، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.

ولفت الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة غدا إلى الثلاثاء المقبل، على أن يتم فحص كل النواب السبت.

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في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تأكيد إصابة 708 حالات جديدة بالعدوى، وتسجيل 506 حالات شفاء، وحالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 95,472 حالة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة أن البلاد لا تزال في الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19، والموجة الثانية ليست بالضرورة مرتبطة بفصل الشتاء، مع احتمالية حدوثها في أي وقت في حال عدم الالتزام بالاحتياطات الوقائية.

المصدر: الراي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395576

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