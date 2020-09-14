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مصر.. إحالة المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
مصر.. إحالة المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أحيلت المذيعة المصرية رضوى الشربيني للتحقيق، إثر دعوتها عبر برنامجها “هي وبس” الفتيات لارتداء الحجاب.

ووجهت الشربيني رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها.

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وقالت: “لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة”.

وتابعت الشربيني، بالإشارة إلى أن غير المحجبة “شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها”، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن، وقالت: “أنتي أحسن عند ربنا”.

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها بشأن غير المحجبات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395580

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