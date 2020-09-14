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مصري حاكى موته ساخرا واستشعره.. فلم يتأخر

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مصري حاكى موته ساخرا واستشعره.. فلم يتأخر

كل الوطن – متابعات: كانت صور نشرها المواطن المصري نور رشاد عبر “فيسبوك” تظهره راقدا في تابوت وأرفقها بكلمات “قريبا إن شاء الله”، ستبقى ربما مزحة ثقيلة، لولا أن صاحبها توفي فعلا بعد أيام معدودة.

والمنشور الذى قابله بعض أصدقائه بالضحك بينما تشاءم منه البعض الآخر وتمنوا له دوام الصحة وطول العمر، كان بمثابة تنبؤ بموت نور رشاد، الذي وافت المنية بعد 5 أيام من ذلك، لتتحول صفحته إلى سجل عزاء من قبل أصدقائه.

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وتزخر صفحة نور بالعديد من الصور التي تؤكد حبه للحياة واستمتاعه بها، كما يظهر في صور متعددة مع البابا تواضرس الثاني، مبتسما وسعيدا.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395588

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