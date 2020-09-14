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منوتشن: قطر وأمريكا أكثر اتحادا من أي وقت مضى

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
منوتشن: قطر وأمريكا أكثر اتحادا من أي وقت مضى
 كل الوطن   – سبتونيك  :   كشف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشن، أن قطر استثمرت أكثر من 30 مليار دولار في الشركات الأمريكية.

. ولفت منوتشن في كلمته خلال افتتاح جلسات الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري، بالدوحة، اليوم الاثنين، إلى أن التعاون بين الدوحة وواشنطن أكثر اتحادا من أي وقت مضى.

وقال منوتشن إن “قطر استثمرت 3 استثمارات عابرة في الولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات دولار، واستثمرت أكثر من 30 مليار دولار في الشركات الأمريكية”.

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وأضاف أن “الولايات المتحدة وقطر أكثر اتحادا من أي وقت مضى وسوف نقاتل الإرهاب وموارده في العالم”.

وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في كلمته خلال افتتاح جلسات الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري، اليوم الاثنين، بالدوحة، إن التعاون بين واشنطن والدوحة في مجال الدفاع تطور كثيرا منذ 2018.

ولفت الوزير إلى أن بلاده تستهدف تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في مجالات أخرى منها النفط والغاز والملاحة.

وأشار العمادي إلى “التعاون في مجال الدفاع مع الولايات المتحدة تطور كثيرا منذ 2018، وتستهدف تنويع مجالات التعاون مثل تعزيز التعاون في مجال الملاحة والنفط والغاز”.

وأضاف أن “اليوم نعزز الشراكة لتعزيز النمو بكلا بلدينا.. والعلاقات بين بلدينا لا تحددها حجم التجارة ولكن الأهداف المشتركة في التصدي للإرهاب وتمويله”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395592

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