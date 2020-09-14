كل الوطن – متابعات – صحيفة الرياض: أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مساء يوم أمس (الأحد) عن الحفلات الغنائية لليوم الوطني الـ 90 التي من المقرر أن تنطلق بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر 2020م في ثلاثة مدن مختلفة هي الرياض، والدمام، وجدة وذلك وسط مشاركة نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي.

وتنطلق أولى حفلات اليوم الوطني الـ 90 الذي يقام تحت شعار “همة حتى القمة”، بحفلة يؤديها كل من الفنان راشد الماجد والفنان أصيل أبو بكر في الدمام حيث سيقدمون ألوان الفرح والطرب بالبهجة الخضراء بتاريخ 22 سبتمبر من الدمام، فيما ستغني فنانة العرب أحلام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة باليوم نفسه أمام الآلاف.

وفي اليوم الوطني الـ 23 من سبتمبر سيصدح اخطبوط العود الفنان عبادي الجوهر بأجمل الأغنيات برفقة الفنانة السعودية داليا مبارك، فيما سيشدو البرنس ماجد المهندس بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض في ليلة عنوانها الوطن.

أما في الـ 24 من سبتمبر تطل الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة على جمهورهما الكبير، بأجمل الأغنيات.

وسيكون الجمهور يوم الـ 25 من سبتمبر على موعد مع صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أما في جدة فتقام حفلة للفنان المصري محمد حماقي وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية. وفي المدينة نفسها تختتم الحفلات مع هضبة الغناء المصري عمرو دياب في الـ 26 من سبتمبر.

يذكر أن الحفلات الغنائية وجميع الفعاليات الترفيهية تقام وفق البروتوكولات الصحية الصادرة من الهيئة العامة للترفيه التي تتماشى مع العودة بحذر.

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