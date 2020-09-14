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محمد صلاح يتلقى مفاجأة “سارة”

كل الوطن- فريق التحرير
منوعات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
محمد صلاح يتلقى مفاجأة “سارة”

كل الوطن – مجلة “فوربس” : كشفت   فوربس المتخصصة بشؤون الاقتصاد، عن احتلالالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في العالم لعام 2020.

وكانت المجلة قد نشرت قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا في عام 2020.

وتصدر القائمة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني برصيد 126 مليون دولار أمريكي.

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وجاء محمد صلاح في المركز الخامس في القائمة، برصيد 37 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانت أرباحه تبلغ 35.1 مليون دولار أمريكي، وفقاً للترتيب الذي نشرته المجلة في وقت سابق، لقائمة الرياضيين الأعلى أجرًا بالعالم في عام 2020.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395618

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