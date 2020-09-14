محمد صلاح يتلقى مفاجأة “سارة”

وكانت المجلة قد نشرت قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا في عام 2020.

وتصدر القائمة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني برصيد 126 مليون دولار أمريكي.

وجاء محمد صلاح في المركز الخامس في القائمة، برصيد 37 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانت أرباحه تبلغ 35.1 مليون دولار أمريكي، وفقاً للترتيب الذي نشرته المجلة في وقت سابق، لقائمة الرياضيين الأعلى أجرًا بالعالم في عام 2020.