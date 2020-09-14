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بومبيو: إدارة ترامب حريصة على حل الخلاف الخليجي

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
بومبيو: إدارة ترامب حريصة على حل الخلاف الخليجي

كل الوطن- رويترز   :  دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى حل الخلاف القائم منذ ثلاثة أعوام بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب.

وأكد بومبيو، في اجتماع بمقر وزارة الخارجية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، أهمية التركيز على مواجهة النشاط الإيراني في الشرق الأوسط.

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كما دعا إلى “إيجاد حل للخلاف الخليجي من أجل الحفاظ على تركيزنا في هذا الجهد ولإغلاق الباب أمام التدخل الإيراني المتزايد”.

وقال إن “إدارة ترامب حريصة على رؤية حل لهذا النزاع، وإعادة فتح الحدود الجوية والبرية القطرية المغلقة حاليا مع الدول الخليجية الأخرى. أتطلع للتقدم في هذه القضية”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395631

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