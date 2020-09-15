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رئيس وزراء باكستان يقترح إخصاء المغتصبين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
رئيس وزراء باكستان يقترح إخصاء المغتصبين

كل الوطن – وكالات: اقترح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تطبيق عقوبة الإعدام أو الإخصاء الكيميائي على مرتكبي جرائم الاغتصاب، وذلك على خلفية جريمة اغتصاب أثارت ردود فعل غاضبة في البلاد.

وقال خان في حديث للتلفزيون الباكستاني إنه يعتقد أنه من الضروري إعدام مرتكبي جرائم الاغتصاب شنقا في الأماكن العامة، لكنه أشار إلى أن المسؤولين في الأجهزة الحكومية أبلغوه بأن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على علاقات باكستان مع الاتحاد الأوروبي.

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وتابع أنه ينظر إلى تطبيق الإخصاء الكيميائي كبديل لعقوبة الإعدام وقال: “مثلما توجد هناك الدرجات الأولى والثانية والثالثة لجرائم القتل، يجب أن يكون هناك نوع من الدرجات لتلك الجرائم، وعندما ترتكب الجريمة من الدرجة الأولى، يجب تطبيق الإخصاء على المرتكبين، وإجراء العمليات الجراحية لهم كي لا يكون بمقدورهم فعل ذلك مرة أخرى”.

ويأتي ذلك بعد تعرض إمرأة للاغتصاب الجماعي على طريق للسيارات قرب مدينة لاهور الأسبوع الماضي، حيث أوقف مجهولون سيارتها واغتصبوها تحت تهديد السلاح.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395638

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