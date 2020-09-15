تسجيل الدخول
» » النيابة المصرية تستدعي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته إثر فيديو مسيء

النيابة المصرية تستدعي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته إثر فيديو مسيء

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
النيابة المصرية تستدعي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته إثر فيديو مسيء

كل الوطن – وكالات: قررت نيابة البساتين المصرية استدعاء اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب للاستماع لأقوالهما، في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

واستمعت النيابة لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

اقرأ أيضا...

وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن أحمد حسن وزوجته أرهبا طفلتهما ويستغلانها في التربح من بنشر فيديوهات مسيئة لها، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضان فيها حياة طفلتهما للخطر ولكن هناك بلاغ آخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر في فيديو آخر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395649

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.