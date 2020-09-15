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السعودية المحتفلة بزواج زوجها تكشف السبب وتوجه رسالة له

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
السعودية المحتفلة بزواج زوجها تكشف السبب وتوجه رسالة له

كشفت صاحبة مقطع “مواطنة تحتفل بزواج زوجها من امرأة أخرى”، عن سبب احتفالها، مؤكدة مباركتها هذا الزواج، وأنها خططت له منذ 4 سنوات.

وقالت “أم عمر” لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”: زوجي يقيم في مكان عمله، وأنا أسكن بالمدينة المنورة، ولنا على هذه الحال أكثر من 6 سنوات، فكان هذا الخيار والقرار بدعمه وتشجيعه على الزواج من امرأة أخرى.

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وعن هديتها لزوجها أضافت “أم عمر”: إن هديتي لزوجي أولا القبول والرضا والمباركة بزواجه الثاني، إضافة إلى أنني قدمت له عبوة عسل فاخر لتكون حياتنا الأسرية والزوجية المقبلة عسلا على عسل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395655

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