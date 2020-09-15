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مصر .. محاكمة عاجلة لفتاة بسبب فيلم إباحي على موقع مشهور (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-15T16:35:48+03:00
2020-09-15T16:37:42+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : منذ 13 دقيقة
مصر .. محاكمة عاجلة لفتاة بسبب فيلم إباحي على موقع مشهور (صور)

كل الوطن – وكالات: أحالت النيابة العامة المصرية فتاة تطبيق “تيك توك” هدير الهادي للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه.

وقال المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة “خليها تنظف”، إن قرار النيابة صدر بعد التحقيق معها وحبسها على ذمة القضية.

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وكانت التحريات التي جرت حول المتهمة، أكدت أنها أنشأت حسابا على “تيك توك”، محملا عليه العديد من المقاطع ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

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ورصدت التحريات فيديو إباحيا تقوم خلاله بتصوير نفسها وهي عارية تماما ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنها تحمل في طياتها خدشا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق، وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والأسرة، فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يجري إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارا بين المواطنين.

وكانت الإدارة العامة للآداب بمحافظة الجيزة قد ألقت القبض على هدير الهادي، عقب اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء على تطبيق “تيك توك”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395663

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