وسط احتجاجات أمام البيت الأبيض.. توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل (فيديو)

كل الوطن – وكالات: شهد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع إسرائيل معاهدة التطبيع مع الإمارات، وإعلان السلام مع البحرين برعاية أمريكية.

وسبق توقيع الاتفاقيتين، اجتماعات منفردة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد الذي قال: “إننا نريد جلب المزيد من الأمل إلى منطقتنا”.

تغطية خاصة .. توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل في واشنطن

https://t.co/OdbxwCJVmA — RTARABIC (@RTarabic) September 15, 2020

كما التقى ترامب قبيل بدء مراسم التوقيع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

وقال ترامب إن “اليوم تاريخي للسلام في منطقة الشرق الأوسط”، وأضاف: “أمرت بقطع التمويل عن الفلسطينيين لأنهم لا يحترموننا”.

وتجمع العشرات أمام البيت الأبيض اليوم احتجاجا على توقيع اتفاقيتي التطبيع وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون “لا لا للتطبيع” و”التطبيع خداع”.