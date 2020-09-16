نائب عام أمريكي.. دهس رجلا فقتله وظن أنه أيل

كل الوطن – وكالات: أفاد النائب العام بولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة بأنه قتل أيلا دهسا بسيارته، السبت الماضي، لكن تبين صباح الأحد أنه كان رجلا، حسبما أوردت صحيفة “بوليتيكو”.

ونقلت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، عن إدارة الأمن العام في الولاية، أن النائب العام، جيسون رافنسبورغ، أبلغ رئيس الشرطة المحلية بأنه قتل أيلا بعد اصطدام سيارته به في الساعة 22:30 مساء السبت، بالتوقيت المحلي. وفي اليوم التالي، تم العثور على الطريق في منطقة الحادث على جثة رجل تبين أنها تعود لجوزيف بوفير (55 عاما)، وهو أحد مواطني مدينة هايمور.

وتواصل إدارة الأمن العام للولاية تحقيقاتها في الحادث الذي لم يتعرض النائب العام فيه لأي أذى.

وأعربت النيابة العامة للولاية عن تعازيها لعائلة الضحية، مؤكدة أن النائب العام وموظفيه يتعاونون مع التحقيق الجاري.

المصدر: نوفوستي