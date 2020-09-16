أمير المدينة يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة

كل الوطن – الرياض: أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية الاستثمار في الإبداع المعرفي لدى شباب وشابات المنطقة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الريادية إلى منتجات وخدمات تحقق توجهات التنمية في مسار النمو الاقتصادي المستدام، والذي يرتكز على دعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل تكريم الفائزين في مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة “طيبة تبتكر” التي نظمتها جامعة طيبة بالمدينة المنورة.

وأشار سمو الأمير فيصل بن سلمان إلى تفعيل دور القطاعين العام والخاص في تطوير وتنمية الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتوليد الأعمال الابتكارية، واكتساب معارف ومهارات ريادة الأعمال.

واطلع سمو أمير المنطقة على أهداف المسابقة الرامية إلى تنمية قدرات الشباب على صناعة الخدمات والمنتجات الابتكارية، وتحويلها إلى شركات ريادية لخلق الوظائف وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، والتي تستهدف رواد الأعمال والمبتكرين من كافة مناطق المملكة.

ودشن سموه مركز علم طيبة ، إحدى الشراكات بين شركة وادي طيبة وشركة علم، التي تهدف إلى تأهيل الكوادر في المدينة المنورة لاستخدام التقنيات الناشئة وتطويعها، وإيجاد حلول مبتكرة لكل تحديات المجال، وخلق بيئة ترتكز على التشجيع والتحسين المستمر للأداء.

واستعرض خلال المناسبة اتفاقيات التعاون والشراكة الإستراتيجية التي أبرمت بين شركة وادي طيبة من جهة، وهيئة “منشآت” وشركة علم، وشركة طيبة للاستثمار من جهة أخرى، وتهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات التقنية والإرشادية ، وبناء وتطوير الكفاءات الوطنية في النطاق التقني ، والتوسع في نطاق الأبحاث والابتكار للخدمات والمنتجات الحالية والمستقبلية الواعدة، بالإضافة إلى صناعة شركات ناشئة قائمة على الابتكار في التقنيات الناشئة والاستثمار فيها، وتصميم منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية مضافة.

وفي نهاية الحفل كرم سموه الفائزين بجوائز مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة “طيبة تبتكر” المركز الأول شركة ميد بوت ، المركز الثاني شركة سوك شو ،المركز الثالث شركة ربوتكس ،المركز الرابع شركة عيناك ،المركز الخامس شركة ميد شين.

وأوضح مدير جامعة طيبة، رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة، الدكتور عبد العزيز السراني أن رعاية سمو أمير المنطقة لهذه المناسبة تؤكد اهتمام القيادة بتحفيز الشباب ودعم توجهاتهم نحو التنمية والابتكار وخلق الفرص وتطوير المشاريع، مقدماً شكره لسموه وسمو نائبه، على دعمهما اللامحدود لرواد الأعمال.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبد الرحمن العليان إن المسابقة مر من خلالها أكثر من 1000 شاب وشابة ، أثمرت عن مشاركة (271) مشتركاً، تدربوا على يد أكثر من (25) مدرباً في ورش عمل تجاوزت (15) ورشة، وصل إلى الحفل الختامي منهم (16) شركة عرضوا مشاركتهم على لجنة التحكيم.

وأضاف العليان بأنه يتوقع من المشاركة ومخرجاتها إنشاء 15-10 شركة ناشئة مبتكرة بمتوسط رائدي أعمال في كل شركة، ومجموع 2-30 شخصاً، تخدم المنطقة وتهيئ الأفراد للتنافس في بيئة عملية ناضجة.