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السودان: النائب العام يعلن القبض على 41 متهما بحوزتهم متفجرات تكفي “لنسف الخرطوم”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-16T14:43:55+03:00
2020-09-16T14:53:57+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : منذ 13 دقيقة
السودان: النائب العام يعلن القبض على 41 متهما بحوزتهم متفجرات تكفي “لنسف الخرطوم”

كل الوطن – وكالات: أعلن النائب العام السوداني، اليوم الأربعاء، القبض على 41 متهما بحوزتهم متفجرات تكفي “لنسف الخرطوم”.

وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر إن المتفجرات المضبوطة في الخرطوم شديدة الخطورة وبينها مواد شبيهة بتلك التي دمرت مرفأ بيروت.

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وأضاف الحبر أن السلطات ضبطت “أخطر وأكبر خلية متفجرات في العاصمة، كانت كافية لنسف الخرطوم”، مشيرا إلى أن “هناك عشرات المتهمين وآلاف العبوات الناسفة شديدة الخطورة، وأن التحقيقات تجري معهم على نطاق واسع”.

وكانت الشرطة السودانية أعلنت أن المواد المضبوطة تشمل 2500 كبسولة معبأة بنترات الأمونيوم وقابلة للتفجير.

وهز انفجار ضخم مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، ناتج عن تخزين كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم بظروف سيئة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وجرح الآلاف بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالعصمة اللبنانية.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395739

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