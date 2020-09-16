ارتفاع نسبة حالات تعافي كورونا في المملكة إلى 93.42 بالمائة

كل الوطن – الرياض: أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د/ محمد العبدالعالي‬⁩ أن ما يستلزم إجراء الحجر الصحي وما يتبعه هو أن يخالط الشخص آخر مصابًا بالمرض، دون وقاية ولمدة طويلة.

مبيناً أنه تم تسجيل 621 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (327551) حالة، من بينها (17178) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1238) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمشاركة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ إبراهيم الروساء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (306004) حالة بإضافة (982) حالة تعافي جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4369) حالة، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة، ” رحمهم الله جميعاً .

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (5868149) فحص مخبري دقيق، بإضافة (50194) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف بأن الرصد العالمي متواصل ويلاحظ عليه الزيادة، ويقترب العدد العالمي من 30 مليون حالة.

وأشار إلى أنً المراكز الصحية (آمنة لك وقريبة منك)، ولذا يجب أن نبادر لحجز المواعيد والاطمئنان على صحتك، حتى وإن لم تكن تعاني من أعراض فيروس.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ إبراهيم الرؤساء أننا نشهد اليوم والحمد لله مواصلة تسيير الرحلات الدولية لسفر الفئات المستثناة التي بدأت يوم أمس الأول وذلك بناءً على صدور الموافقة الكريمة وفقاً لما رفعته الجهات المختصة في المملكة، موضحاً أنه بدأ تشغيل المطارات الدولية لهذه المرحلة وسط منظومة متكاملة من الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

لافتاً أن الهيئة أطلقت دليلا إرشاديا محدثاً يتضمن عدة توجيهات، داعياً إلى الاطلاع عليها في موقع الهيئة الإلكتروني.

ونوه الرؤساء أن الأنظمة والضوابط لا تسمح لغير السعوديين بالدخول إلى المطار إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بكورونا بشكل معتمد وحديث بالإضافة إلى الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام، علاوة على الضوابط السابقة وهي الإفصاح الطبي في مرحلة الحجز والحضور قبل الموعد بأربع ساعات للرحلات الدولية ولبس الكمامة القماشية والحفاظ على المسافة عن السفر والتباعد الجسدي والاجتماعي داخل المطار.

وأشار الى أنه على الناقل الجوي توضيح شروط وأحكام التذاكر خلال عملية الحجز، وذلك من حيث قابلية الاسترداد النقدي أو عبر قسيمة شرائية وكيفية رفع الطلب، مبيناً أن لائحة حماية العملاء تنص على ضرورة إشعار المسافر بجميع الإجراءات بشكل واضح في جميع نقاط البيع وفي حال إخلال الناقل الجوي بذلك فإنه يتم تعويض المسافر حسب اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وشدد على أنه يجب على المسافرين التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الدولة المغادر إليها والامتثال لأية تدابير أخرى احترازية تضعها دولة المقصد من حجر صحي أو عزل أو فحص مختبري. بالإضافة إلى الاطلاع والالتزام بما ورد في الدليل الإرشادي للمسافر الذي تصدره الهيئة العامة للطيران المدني والمنشور في قنواتنا الرسمية.

لافتاً أنه سيحدد موعد وتاريخ رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل قبل تاريخ 1 يناير ب 30 يوم.