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نائب الرئيس اليمني يعرب عن تقديره لدور التحالف العربي في دحر مشروع إيران التخريبي في بلاده

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 ثانيةآخر تحديث : منذ 53 ثانية
نائب الرئيس اليمني يعرب عن تقديره لدور التحالف العربي في دحر مشروع إيران التخريبي في بلاده

عدن – واس: أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عن تقديره لدور تحالف دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر لاستعادة الدولة ودحر مشروع إيران التخريبي في اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن بمحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف للاطلاع على التطورات الميدانية وأوضاع النازحين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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ودعا نائب الرئيس اليمني إلى التفاف كل القوى والمكونات حول قيادة الشرعية والجيش الوطني في بلاده بما من شأنه إنهاء معاناة اليمنيين وإرساء الأمن والاستقرار، وأطلع محافظ صنعاء الفريق محسن إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة وبالمستجدات الميدانية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395787

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