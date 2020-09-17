السعودية.. تشكيل لجنة لاستئناف العمرة

كل الوطن – وكالات: نقلت جريدة “الوطن” السعودية عن مصادر أنه تم تشكیل لجنة لتنظیم آلیة عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، مبينة أن اللجنة رفعت عدة مقترحات وتصورات للجھات العلیا المعنیة.

وتتكون اللجنة من 4 جهات حكومية، ووفقا لمصادر “الوطن” فهي تضم كلا من وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام.

ومن بين المقترحات المطروحة، أن یتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعید ثابتة وتفویج مقنن مماثل وقریب من تفویج الحجاج بساعات وأوقات معینة، وإطلاق تطبیق أو منصة یتم من خلالھا التقدیم لغرض أداء العمرة.

وأضافت أن المقترحات تضمنت التأكد من حصول المعتمر على شھادة طبیة تثبت سلامته من فیروس كورونا المستجد، وأیضا العمل على ترتیب بروتوكولات مماثلة وقریبة من بروتوكول الحج.

وكانت السعودية قد أوقفت إصدار تأشيرات العمرة بنهاية فبراير الماضي، كما تم تعليق العمرة للسعوديين والمقيمين في بداية مارس الماضي في ظل أزمة كورونا.

المصدر: “الوطن”