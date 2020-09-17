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المخابرات المصرية تعلن تحرير عدد من المواطنين المختطفين في ليبيا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-17T14:45:20+03:00
2020-09-17T14:59:48+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : منذ 15 دقيقة
المخابرات المصرية تعلن تحرير عدد من المواطنين المختطفين في ليبيا

كل الوطن – وكالات: أعلنت المخابرات العامة المصرية تحرير عدد من المواطنين المصريين الذين سبق وتم اختطافهم في الأراضي الليبية.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية قالت المخابرات المصرية في بيان لها: “في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم، وإعادتهم للبلاد”.

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وكانت المخابرات المصرية قد تمكنت في الأونة الأخيرة من تحرير عدد كبير من المصريين المختطفين في ليبيا، أخرهم تحرير المصريين الذين تم اختطافهم في مدينة ترهونة الليبية، وعودتهم بسرعة إلى البلاد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395804

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