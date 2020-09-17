اندلاع حريق ضخم في أحراش بمنطقة مكّة المكرّمة

كل الوطن – متابعات: أفادت إمارة منطقة مكة المكرمة باندلاع حريق ضخم، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، فيما باشرت قوات الدفاع المدني في مكافحته.

وأوضح حساب إمارة مكة عبر “تويتر”، أن الحريق اندلع وسط مجموعة من الأشجار فى جبل “عمد” بمحافظة ميسان، فى منطقة مكة المكرمة.

#مدني_ميسان

يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار

في جبل ” عمد ” بمركز ثقيف

.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق#حريق_جبل_عمدpic.twitter.com/je9PMJVq3M — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 16, 2020

#حريق_جبل_عمد

ياربي مدري وش سالفة الحرائق!!

الله يحفظ مكة والطائف من كل شر

قلبي معكم طمنونا 😭💔💔💔 pic.twitter.com/LjWokzVbGg — شروق💫 (@io_siox) September 17, 2020

مع شروق صباح هذا اليوم

شاهد : النيران لازالت مستمره في #حريق_جبل_عمد جنوب #الطائفpic.twitter.com/jKSVaZ5qQ5 — اخبار الطائف (@ksa_taiff) September 17, 2020

المصدر: مواقع التواصل الإجتماعي