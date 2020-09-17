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اندلاع حريق ضخم في أحراش بمنطقة مكّة المكرّمة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
اندلاع حريق ضخم في أحراش بمنطقة مكّة المكرّمة

كل الوطن – متابعات: أفادت إمارة منطقة مكة المكرمة باندلاع حريق ضخم، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، فيما باشرت قوات الدفاع المدني في مكافحته.

وأوضح حساب إمارة مكة عبر “تويتر”، أن الحريق اندلع وسط مجموعة من الأشجار فى جبل “عمد” بمحافظة ميسان، فى منطقة مكة المكرمة.

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المصدر: مواقع التواصل الإجتماعي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395815

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