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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

كل الوطن – الرياض: صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395825

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