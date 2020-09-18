مصر: الصور الأولى لسيّدة كفر الشيخ صاحبة 73 مقطعا جنسيا

كل الوطن – وكالات: نشرت وسائل الإعلام المصرية الصور الأولى لسيدة كفر الشيخ صاحبة 73 مقطعا جنسيا والتي تسببت قضيتها في جدل واسع بمصر.

جدل كبير واستياء في الشارع المصري بعد ظهور سيدة في 73 مقطعا إباحيا (صور)

وتظهر الصور الزوجة “سمر” بصحبة شاب، كما أظهرت المقاطع الجنسية ممارسة الزوجة للأعمال المنافية للآداب، بحسب مصادر أمنية وقضائية ذات صلة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وفي آخر الإجراءات، استعجلت تقاير اللجنة الفنية المختصة بفحص الفيديوهات للتأكد من أن الفيديوهات الجنسية تخص الزوجة “سمر” أم لا.

وكان الزوج كشف في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه تلقى أيضا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.

وقال إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

المصدر: الوطن