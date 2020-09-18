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وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : منذ 48 ثانية
وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس

كل الوطن – وكالات: توفي صباح اليوم الجمعة، لاعب نادي الأنصار اللبناني لكرة القدم، محمد عطوي، عن عمر ناهز 33 عاما، بعد حوالي شهر من إصابته برصاصة طائشة في رأسه في العاصمة بيروت.

ونعى نادي الأنصار عبر حسابه في موقع “تويتر”، لاعبه السابق، حيث كتب: “بمزيد من الأسى واللوعة تنعي إدارة نادي الانصار أحد أبنائها، اللاعب محمد عطوي.. وهي تعتبره ليس فقط خسارة لعائلته الصغيرة، بل خسارة لنادي الأنصار، لما يمثله اللاعب الراحل في قلوب الانصاريين الذين عرفوه قائدا في الملعب، خلوقا مهذبا، أعطى للأنصار الكثير.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وكان عطوي، الذي سبق له الدفاع عن ألوان أندية التضامن- صور، والإخاء الأهلي- عاليه، قبل أن يوقع لنادي الأنصار في العام 2008، أصيب برصاصة طائشة في رأسه في منطقة “الكولا” ببيروت، خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى للخضوع لعملية جراحية.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395881

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