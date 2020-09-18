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روسيا.. دواء جديد لعلاج المرضي بعدوى الفيروس التاجي أصبح متاحا في الصيدليات

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
روسيا.. دواء جديد لعلاج المرضي بعدوى الفيروس التاجي أصبح متاحا في الصيدليات

كل الوطن – وكالات: أعلن مسؤول في شركة دوائية روسية أن دواء جديدا يستخدم في علاج عدوى كوروناـ دخل التداول في الصيدليات بالبلاد.

وأعلن بيتر بيلي، رئيس مجلس إدارة شركة “بروموميد” لتطوير الأدوية أن عقارا آخر لعلاج المرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد هو “أريبليفير”، تم تطويره على أساس “الكيمياء الحيوية” بمدينة سارانسك، أصبح متاحا في الصيدليات الروسية اعتبارا من يوم الاثنين.

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وقال بيلي إن عقار “أريبليفير” سيكون متاحا في الصيدليات بمعظم المناطق، بما في ذلك الصيدليات العاملة في الإنترنت.

وأكد أن هذا الدواء المستخدم في علاج عدوى الفيروس التاجي المستجد، أظهر كفاءة علاجية تقترب من 100%.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395889

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