تسجيل الدخول
» » وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 18 وفاة و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 18 وفاة و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 18 وفاة و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، تسجيل 18 وفاة و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة على أساس يومي على مستوى الإصابات والوفيات منذ تفشي الفيروس في لبنان.

وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 18 وفاة خلال آخر 24 ساعة ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 281.

اقرأ أيضا...
5f64e4894c59b76a4b21291b - كل الوطن

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 750 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 27518 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت 11756 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2950 فحصا في المطار.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395906

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.