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د. خيرية السقاف:حيث تقفُ الأشجار!!…

كل الوطن- فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
د. خيرية السقاف:حيث تقفُ الأشجار!!…

لأي المرافئ يتجه الموج؟!

ربما كان سؤال الأسماك الصغيرة

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وهي تنتعش بالحياة!!..

* * *

يراقب الصغير مطلع الشمس كل يوم

بينما يُحصي

عددَ الأبواب في البيوت المطلة!!..

* * *

نوح اليمام في الظهيرة

وتحضر رائحة طبيخ

الجيران, ووجه أمي!!

* * *

في عزلة النُّسَّاكِ وجدتها

تنقشُ فسيفساءَ الفراغ

في لوحة باذخة !!..

* * *

الضوء المتجمد على حافة النافذة

يعزف بقيثارته

في صمت!!..

* * *

لا تموت الأجنحة

في الفضاء

مصابيح!!..

* * *

بلطف

أخذتُ يدَ الوقت

إلى ركنه العميق!!..

* * *

ربما اضمحل شغفكَ

تأكد بأن قلبك

ينبض!!..

* * *

حيث تقف الأشجارُ

يستظلُّ

الصَّبرُ !!..

* * *

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395910

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