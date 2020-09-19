د. خيرية السقاف:حيث تقفُ الأشجار!!…

لأي المرافئ يتجه الموج؟!
ربما كان سؤال الأسماك الصغيرة
وهي تنتعش بالحياة!!..
* * *
يراقب الصغير مطلع الشمس كل يوم
بينما يُحصي
عددَ الأبواب في البيوت المطلة!!..
* * *
نوح اليمام في الظهيرة
وتحضر رائحة طبيخ
الجيران, ووجه أمي!!
* * *
في عزلة النُّسَّاكِ وجدتها
تنقشُ فسيفساءَ الفراغ
في لوحة باذخة !!..
* * *
الضوء المتجمد على حافة النافذة
يعزف بقيثارته
في صمت!!..
* * *
لا تموت الأجنحة
في الفضاء
مصابيح!!..
* * *
بلطف
أخذتُ يدَ الوقت
إلى ركنه العميق!!..
* * *
ربما اضمحل شغفكَ
تأكد بأن قلبك
ينبض!!..
* * *
حيث تقف الأشجارُ
يستظلُّ
الصَّبرُ !!..
* * *