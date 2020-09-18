تحذير صحي من تزايد حالات التسمم بــ”الكحول الميثيلي” في عدد من مستشفيات الرياض

كل الوطن – الرياض: كشفت مصادر صحية عن تسجيل عدد من حالات التسمم بمادة الكحول الميثيلي “ميثانول” في عدد من مستشفيات الرياض.

وذكر مصدر صحي “فضل عدم الكشف عن هويته” أن توجيهات “صحية” صدرت لجميع المناطق والمحافظات بالمملكة بزيادة درجة الوعي وحدة الاشتباه في جميع المرافق الصحية لمن لديهم أعراض التسمم، وأبرزها انخفاض في مستوى الوعي أو الإغماء أو ضعف بالبصر أو حموضة في الدم.

وقال الدكتور نهار الرويلي الأستاذ المشارك في جامعة الفيصل بالرياض واستشاري طب السموم وطوارئ الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في اتصال هاتفي مع “الرياض” إن ضرر الكحول الميثيلي” قد يسبب العمى مدى الحياة ونزيف بالمخ وتشنجات وفشل في الكلى، وقد يكون أحد علامات التسمم بالميثانول هو رؤية ثلجية ثم تدهور بالنظر، وفي حالات أخرى فشل بالقلب والتهاب بالبنكرياس.

ولفت “الرويلي” إلى أن العلاج يتمثل في الغسيل للكلى وتناول دواء الفومبيزول، وهو ما وصفه بانه عالي التكلفة ولا يتوفر في جميع المستشفيات.

وحذر “الرويلي” من الخجل والخوف من الذهاب بسرعة للطوارئ في حال ظهور هذه الأعراض، وقال:” التأخير يؤخر العلاج، ويزيد فرصة العمى والوفاة”.