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بايدن: “تيك توك” مصدر قلق لكن ترامب مقلق أكثر

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
بايدن: “تيك توك” مصدر قلق لكن ترامب مقلق أكثر

صرح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكي جو بايدن بأن تطبيق “تيك توك” الصيني يعتبر “مصدر قلق”، لكن أعمال الرئيس دونالد ترامب تثير قلقا أكثر.

وقال بايدن خلال الفعاليات الانتخابية لحملته في ولاية مينيسوتا، يوم الجمعة: “أعتقد أنه (تيك توك) مصدر قلق حقيقي، حيث يتمتع هذا المنتوج الصيني بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 مليون من الشباب في الولايات المتحدة”.

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وتابع: “ولكن ما يثير قلقا أكثر هو ما يقوم به ترامب وكيف يقوم به”.

وتعهد بايدن بدراسة المخاطر الأمنية الناجمة عن تطبيق “تيك توك” في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن حجب تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء الأحد المقبل، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395928

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