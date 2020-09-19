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ردا على خطوات الولايات المتحدة ضد “تيك توك”.. الصين تتوعد بإجراءات ضد واشنطن

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-19T09:15:40+03:00
2020-09-19T09:15:49+03:00
تكنولوجياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
ردا على خطوات الولايات المتحدة ضد “تيك توك”.. الصين تتوعد بإجراءات ضد واشنطن

كل الوطن – رويترز: أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات تجاه الولايات المتحدة ردا على قرار الإدارة الأمريكية حجب تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” في البلاد.

وأعربت الوزارة الصينية، اليوم السبت، عن “معارضتها الشديدة” لخطوات واشنطن ضد “تيك توك”، ودعتها للكف عن تصرفاتها، واصفة إياها بـ “التنمر”.

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وأضافت الوزارة الصينية أنه “إن لم تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية لشركاتها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن حجب تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء الأحد المقبل، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395932

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