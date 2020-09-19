القبض على شخص أثناء تسلّقه أعلى ناطحة سحاب في باريس (فيديو)

كل الوطن – وكالات: اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا في أثناء محاولته تسلق أعلى ناطحة سحاب في باريس دون أي وسائل حماية أو تأمين.

وذكرت إذاعة “france bleu” أن الرجل حاول مساء أمس الجمعة، تسلق “برج مونتبارناس” الواقع في الدائرة رقم 15 بباريس، والبالغ ارتفاعه 209 أمتار، بيدين عاريتين ودون أي أدوات.

وقالت الإذاعة إن رجال الشرطة تمكنوا من انزاله بحبال من أعلى البرج، بعد أن تمكن الرجل من تسلق نصف البرج، وجرى اعتقاله.

المصدر: وكالات