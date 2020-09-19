كل الوطن – فريق التحرير: صرَّح المُتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنَين قاما بترويج (17500) قرص من مادة الامفيتامين المخدرة، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.