مقتل مطلوب في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالأردن

كل الوطن – د ب أ: أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن بمقتل مطلوب وإصابة شخصين أحدهما من رجال الأمن العام اليوم السبت خلال تبادل لإطلاق النار جنوب العاصمة عمّان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم عن الناطق الاعلامي قوله إن القتيل بحقه 11 قضية أمنية من بينها إطلاق عيارات نارية باتجاه مركز أمن ذيبان، مشيراً إلى أنه تم فجر اليوم تحديد مكان تواجد المطلوب برفقة عدد من الاشخاص في محافظة مادبا (33 كم جنوب عمان) حيث توجهت قوة أمنية للمكان لإلقاء القبض عليه.

وأضاف أن المطلوب وفور مشاهدته للقوة الأمنية قام بإطلاق عيارات نارية باتجاههم ما أدى لإصابة أحد رجال الأمن العام (وهو قيد العلاج)، لافتا إلى أنه تم الرد عليه ومن معه بالمثل ما أدى إلى إصابة الشخص المطلوب ووفاته وإصابة شخص آخر ممن كانوا برفقته وجرى ضبط سلاح ناري وبدأت التحقيقات.