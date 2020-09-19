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إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثية الإرهابية على جنوب المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-19T22:45:07+03:00
2020-09-20T11:51:35+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير19 سبتمبر 2020آخر تحديث : منذ 13 ساعة
إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثية الإرهابية على جنوب المملكة

كل الوطن – وكالات: أعلنت السعودية، مساء اليوم السبت، عن إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة في منطقة جازان جنوب المملكة، أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن.

وأفاد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في بيان نقلته وكالة “واس” الرسمية، بتلقي بلاغ “عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث” بالمنطقة.

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وذكر الغامدي أن الهجوم “نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا”.

وأضاف أن المصابين “تم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة”، وأشار إلى أنه “تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات”.

المصدر: “واس” + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395997

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