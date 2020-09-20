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يستوعب 120 قارباً.. “السعودية للكهرباء” تنشئ أحدث مرفأ للصيد في الشقيق

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
يستوعب 120 قارباً.. “السعودية للكهرباء” تنشئ أحدث مرفأ للصيد في الشقيق

كل الوطن – الرياض: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الانتهاء من إنشاء مشروع “مرفأ الصيادين” في الشقيق بمنطقة جازان؛ لدعم الصيادين في المنطقة وخدمتهم، والمساهمة في تطوير منطقة المشروع، وتهيأتها بشكل كامل، للتيسير على الصيادين خلال أداء عملهم.

وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن المرفأ الذي يأتي ضمن مبادرتها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، تم تطويره بالتنسيق مع برنامج الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والزراعة والمياه، ونفذ وفقاً لمعايير حديثة تُسهم في سهولة وسلاسة عمليات الصيد وتخزين ونقل الأسماك.

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وأشارت إلى أن المرفأ الذي يضم منطقة للخدمات اللوجستية، تبلغ مساحته الإجمالية حوالى 115.050 م 2، ويتسع لنحو 120 قارب صيد.

وأضافت أن المشروع يحتوي على مبانٍ مجهزة للثروة السمكية وحرس الحدود، وأجهزة مراقبة، ومحطة تعبئة وقود بجميع ملحقاتها، ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر، وعوامات لركن القوارب، وكاسر أمواج مدعم بالإنارة، يمتد على طول حدود المشروع .

يذكر أن “السعودية للكهرباء”، نفذت خلال العام الماضي عدداً من المشاريع في مجال المسؤولية الاجتماعية، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمجتمع، كالتوقيع على 13 اتفاقية وشراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية التي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومرضى السرطان والجمعيات الخيرية الأخرى.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396003

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