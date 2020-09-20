تسجيل الدخول
» » مصر.. السجن 15 سنة لنجلي المنتج الفني أحمد السبكي

مصر.. السجن 15 سنة لنجلي المنتج الفني أحمد السبكي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
مصر.. السجن 15 سنة لنجلي المنتج الفني أحمد السبكي

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة نجلي المنتج الفني أحمد السبكى كريم وخالد بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بحيازة مخدرات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة.

اقرأ أيضا...

وألقت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجلي السبكي عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد، إذ كان المخرج كريم السبكي وأخوه خالد من المدعوين، واستوقفهما كمينٌ أمني قريب من منطقة حفل الزفاف، تحديدا بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، حيث أقيم حفل الزفاف وبتفتيش السيارة التى كانا يستقلانها عثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين.

المصدر: المصري اليوم

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396012

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.