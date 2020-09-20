الناشطة السعودية هند القحطاني تنفعل على متابعين دفاعا عن رقصة لابنتيها (فيديو)

كل الوطن – متابعات: أثارت الناشطة السعودية، هند القحطاني، ضجة واسعة بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفعالها على بعض المتابعين دفاعا رقص ابنتيها، رؤى وربا، في فيديوهات على “تيك توك”.

ودشن مستخدمو “تويتر” هاشتاغ #هند_القحطاني ليحتل صدارة الموقع في المملكة عقب ظهور الناشطة السعودية في تطبيق “سناب شات” وهي تستعرض الرسائل التي وصلتها عن رقص ابنتيها عبر بريدها الخاص.

وواجهت القحطاني انتقادات عقب ظهور ابنتها الصغيرة ربا في فيديو على “تيك توك” وهي ترقص، واتهم بعض المتابعين هند بأنها تجهز طفلتها كي تكون من المشهورات كما فعلت مع ابنتها الكبرى رؤى.

#هند_القحطاني والله انكم فعلًا مجانين ولا عندكم عقول ، لان بناتها للآن ما وصلوا الـ 18 ونظرتكم لهم بهالشكل المختل. pic.twitter.com/5y7PpLYLNS — ة (@__22Q) September 19, 2020

وردت هند القحطاني، على ناشط قال لها إنها “تصنع تاريخا سيئا لابنتيها” وإن ما تفعله لابنتيها “عرض للسلع”، حيث وصفته بـ”الجنون”.

وأبدت القحطاني اندهاشها من الثقة التي يتحدث بها، ورأت أن “أمثال هذا الشخص من المجانين” الذين يظنون أن ابنتيها ستتزوجان “بطريقة همجية”، وقالت: “خلاص يا عالم، يا أخي، اعرفوا قدر أنفسكم، تراكم تجاوزتم الحدود”.

#هند_القحطاني وش عنده كلب الزواج ذا اللي يربط كل شي بالزواج! حسسني انهم ما يقدرون يعيشون بدون ذكور، ولّا كلاب الشهوه اللي يعتقدون انها تلبس وتتكشخ عشان تثير شهواتهم الحيوانيه! الى متى وهذي الاعتقادات الغبيه عند الذكور وكل حياتهم هالأفكار السطحيه! اسأل الله ان يبيدكم وينصرها pic.twitter.com/r5oWYC6ibx — ♀ (@slcill) September 19, 2020

وأكدت القحطاني أنها لا تجهز ابنتيها لـ”جذب أنظار الشباب أو الرجال”، كما قالت متابعة أخرى، حيث شددت على أنه لا يستطيع أحد أن يقترب من ابنتيها أو منها أو أن يمس شعرة من رؤوسهن، واصفة تلك المتابعة بـ”المنحلة”.

وتابعت أنها لا تمانع بأن تعبر ابنتاها عن فرحتهما بالرقص من خلال فيديوهات على “تيك توك”، منوهة إلى أن مثلهما مثل أي شخص يرقص عبر هذا التطبيق، ومعقبة بأن الرقص يجلب البهجة، والسعادة، والسرور.

وأشارت القحطاني إلى أن رقص ابنتيها من خلال “تيك توك” ليس “عهرا ودعارة”، موجهة حديثها للمتابعة بالقول: “أنت العهر في تفكيرك.. تفكيرك مليء بالعهر، أنت والذين يفكرون مثلك”.

المصدر: وسائل إعلام خليجية + “تويتر”