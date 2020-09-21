مصر.. السماح بصلاة الجنازة في غير أوقات صلاة الفرض والجمعة

كل الوطن – وكالات: قررت الأوقاف المصرية السماح ابتداء من غد الاثنين بصلاة الجنازة في المساجد في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة، وبالتنسيق مع القائمين على المسجد.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري اليوم الأحد، قرارا بعودة صلاة الجنازة ابتداء من يوم غد الاثنين بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح والمساجد التي ستعلن عنها كل مديرية وفقا لخطة الوزارة.

وأشار جمعة إلى أن وزارته وضعت عدة ضوابط لتنظيم صلاة الجنازة، وهي كالتالي: عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة.

ومن الضوابط أيضا أن تكون مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن 15 دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم الانصراف.

وقال إنه “لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، كما لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد”.

واختتم بالتأكيد على ضرورة “الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، كما أنه لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به”.

المصدر: المصريون