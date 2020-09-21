تسجيل الدخول
» » لغاية نشر فيديو على “تيك توك” 3 شبان مصريين يتنمرون على رجل مسن

لغاية نشر فيديو على “تيك توك” 3 شبان مصريين يتنمرون على رجل مسن

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
لغاية نشر فيديو على “تيك توك” 3 شبان مصريين يتنمرون على رجل مسن

كل الوطن – وكالات: كشفت الأجهزة ألأمنية المصرية حقيقة ما وثقه مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن الأجهزة الأمنية تحركت بعد الاطلاع على مقطع فيديو نشر على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى الترع، وقيام أحدهم بدفعه.

اقرأ أيضا...

وأضافت أنه بعد فتح تحقيق تأكد أن الواقعة تعود إلى شهر مايو الماضى، وأن المجنى عليه معاق ذهنيا، وأن مرتكبي الواقعة هم 3 أشخاص.

وأكدت أنه تم ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، ويجري تكثيف الجهود لضبطهم.

المصدر: المصري اليوم

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396029

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.