لغاية نشر فيديو على “تيك توك” 3 شبان مصريين يتنمرون على رجل مسن

كل الوطن – وكالات: كشفت الأجهزة ألأمنية المصرية حقيقة ما وثقه مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن الأجهزة الأمنية تحركت بعد الاطلاع على مقطع فيديو نشر على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى الترع، وقيام أحدهم بدفعه.

وأضافت أنه بعد فتح تحقيق تأكد أن الواقعة تعود إلى شهر مايو الماضى، وأن المجنى عليه معاق ذهنيا، وأن مرتكبي الواقعة هم 3 أشخاص.

وأكدت أنه تم ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، ويجري تكثيف الجهود لضبطهم.

المصدر: المصري اليوم