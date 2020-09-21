تسجيل الدخول
» » الراجحي يوافق على تأسيس جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية

الراجحي يوافق على تأسيس جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
الراجحي يوافق على تأسيس جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية

كل الوطن – واس: وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس (جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية)، التي تبنى فكرتها عدد من الإعلاميين السعوديين الممارسين، لتسهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي أفردت مساحة مهمة للقطاع غير الربحي والعمل التطوعي ليكون من أهم ركائز الناتج الوطني.

وحددت الجمعية رؤيتها في أن تكون رائدة في تنمية المجتمع الإعلامي السعودي ومساندته، منطلقة من رسالتها لتوفير بيئة مناسبة تُمكن المجتمع الإعلامي السعودي من إقامة المشروعات وتبني المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للإعلاميين السعوديين من خلال برامج ومبادرات تنموية واجتماعية واقتصادية وفي قطاع الإسكان .

اقرأ أيضا...

وتتطلع الجمعية وفق رسالتها إلى عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعات المعنية للإسهام في دعم أهداف الجمعية، إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية والمهارية واللقاءات المتخصصة في مجالات الإعلام ملتزمة بقيم الالتزام والشفافية والتنوع والجودة الشاملة.

ويذكر أن اللجنة التأسيسية للجمعية أنهت إجراءات التأسيس من حيث المقر والتسجيل لدى مختلف الجهات ذات العلاقة بعملها تمهيداً لبدء النشاط الرسمي للجمعية من خلال جملة من المبادرات والبرامج التي سيُعلن عنها في حينها.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396050

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.