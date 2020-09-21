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هيئة أميركية: كورونا يمكن أن ينتقل عبر الهواء

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
هيئة أميركية: كورونا يمكن أن ينتقل عبر الهواء

كل الوطن – رويترز: حذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جوا قد تظل معلقة في الهواء وتنتقل لمسافة تزيد عن ستة أقدام.

وقالت المراكز في وقت سابق إن الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر من خلال الرذاذ عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث المريض.

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وأوصت الإرشادات التي تم تحديثها ونشرها على الموقع الإلكتروني للمراكز بأن يستخدم الناس أجهزة تنقية الهواء للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض.

وتعد الفيروسات الموجودة في الهواء من أكثر الفيروسات المعدية، وحذرت المراكز من أن الأماكن سيئة التهوية تزيد من خطر الانتشار.

وأظهرت الدراسات أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتشر من خلال الهباء الجوي في الهواء، وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تراقب “الأدلة الناشئة” على احتمال انتقال العدوى عبر الهواء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396062

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